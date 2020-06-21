لمكافحة كورونا.. افتتاح المركز الطبي في المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان

افتتحت جمعية مستثمري العاشر من رمضان اليوم الأحد، مركز علاج الأمراض التنفسية بالحي العاشر بالمنطقة، ويحتوي المركز على 15 سريرًا تقريبًا خاصًا لأمراض الجهاز التنفسي، والغرض من تدشينه هو مساندة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وقال أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن المركز مستعد تمامًا لاستقبال أي حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد على مدار 24 ساعة، مؤكدًا أن المنطقة الصناعية لا يوجد بها مستشفى للعزل مما دفع رجال الأعمال إلى التبرع لإنشائها وتجهيزها.وتقدم الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، بالشكر لكل من ساهم من مستثمري المنطقة في تجهيز المركز، كما تقدم بالشكر للدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية والمهندس خالد شاهين رئيس جهاز المدينة، وجيش مصر الأبيض على جهوده في ظل الظروف الصعبة.