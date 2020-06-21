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الأحد 21 يونيو 2020 الموافق 29 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

حسين زين يشيد بالتغطية الإعلامية لتفقد الرئيس المنطقة الغربية

الأحد 21/يونيو/2020 - 06:19 م
حسين زين
حسين زين
محمد جعفر
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وجه حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الشكر والتقدير لكافة فرق عمل التغطية الإعلامية لتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمنطقة الغربية بسيدي براني، حيث قامت فرق العمل ببذل جهود كبيرة بتجهيز معدات التغطية في 24 ساعة من كاميرات وسيارات الإذاعة الخارجية، وما جرى من استعدادات للقيام بأعمال التغطية الإعلامية بتوفير كل الإمكانيات الفنية والهندسية لخروج التغطية بشكل متميز.

وأثنى حسين زين على المهنية والاحترافية المعهودة لأبناء الوطنية للإعلام من قطاعي الأخبار والهندسة من كل عناصر العمل مذيعين ومخرجين ومراسلين ومهندسين وفنيين وعمال وسائقين، جميعهم على قدر المسئولية، متمنيًا لهم المزيد من التميز والإبداع والنجاح.

وأكد حسين زين استمرارية دور الإعلام الوطنى فى إظهار صورة مدى الكفاءة العالية والقوة والتحديث فى جيش مصر العظيم وتغطية استعدادات وتجهيزات حماة البوابة الغربية لأمن مصر القومي، في رسالة طمأنة المواطنين المصريين بأن لديهم جيشًا قويًا يحمي أرضهم ويصون مصالحهم وأمنهم القومي.

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