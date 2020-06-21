1646 إصابة جديدة بكورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية عن تسجيل 1646 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وتماثل 724 حالة للشفاء.وذكرت الوزارة - في بيان نشرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء نينا اليوم الأحد - أنه "تم فحص 10027 نموذجًا في كل المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (445241)".وأضاف البيان، أن حالات الوفاة التي تم تسجيلها حتى الآن بلغت 87 حالة جديدة، لافتًا إلى أن مجموع الإصابات بلغ 30868 في حين بلغ مجموع حالات الشفاء 13935 وعدد الراقدين الكلي 15833 والراقدين في العناية المركزة 224 ومجموع الوفيات بلغ 1100".