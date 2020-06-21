رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 يونيو 2020 الموافق 29 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حالتا اشتباه بكورونا في أول أيام امتحانات الثانوية بالإسكندرية

الأحد 21/يونيو/2020 - 06:17 م
كورونا في الامتحانات
كورونا في الامتحانات بالإسكندرية
هبه عويضه
طباعة
أعلنت محافظة الإسكندرية، الأحد، تسجيل حالتي اشتباه بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) بين طلاب الثانوية العامة، وتم تحويلهما إلى المستشفيات.

وقالت المحافظة، في بيان اليوم، إنه فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة لفحص الطلاب أثناء دخولهم اللجان، ومن خلال المتابعة تبين نقل 3 طلاب من بينهم حالة إغماء، وحالتي اشتباه بالفيروس التاجي، وتم طلب الإسعاف ونقل المصابين لمستشفيات الإسكندرية.

كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قام بزيارة 3 لجان لامتحانات الثانوية العامة 2020، وهي مدرسة الزهور، التابعة لإدارة غرب التعليمية ببشائر الخير، ومدرسة إيزيس الثانوية بنات بمجمع مدارس الشركة العربية بإدارة شرق التعليمية، ومدرسة أحمد حسن الباقوري بإدارة المنتزه التعليمية.

ورصد محافظ الإسكندرية خلال جولاته احتشاد أولياء الأمور والطلاب بعدد من المدارس، ووجه المحافظ مسئولي التربية والتعليم بالإسكندرية بسرعة إنهاء إجراءات دخول الطلاب للمدارس، والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة، وصرف أولياء أمورهم من أمام اللجان.

وأهابت محافظة الإسكندرية بأولياء الأمور بعدم تواجدهم أمام اللجان في أيام الامتحانات القادمة؛ حرصًا على سلامتهم وسلامة أبنائهم والمعلمين.

موضوعات متعلقة

طالبة تؤدي امتحان الثانوية العامة على «ترولي» في بورسعيد (صور)

«التعليم» توضح تفاصيل الاشتباه في إصابة مراقبة بكورونا.. وبيان بعد قليل

تفاصيل نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2020

أماكن صرف أدوية العزل المنزلى لمرضى كورونا

الصور

image description

أول امتحانات «الثانوية العامة».. الكمامة بطل المشهد

image description

لاعبو الأهلى يخضعون لكشف كورونا قبل استئناف النشاط

image description

نقل طالب إلى المستشفى بعد الاشتباه فى إصابته بكورونا

image description

طلاب الثانوية العامة يتوافدون على اللجان

image description

كسوف الشمس

الأكثر قراءة

الجيش الإثيوبي يقصف معسكرا للقوات السودانية على الحدود

تفاصيل نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2020

أماكن صرف أدوية العزل المنزلى لمرضى كورونا

السودان: التفاوض الحل الوحيد لأزمة سد النهضة.. والاتفاق شرط بدء الملء

إنفوجراف

image description

أبرز الأرقام عن الثانوية العامة (إنفوجراف)

image description

هكذا تقدم بلاغا لوحدة الشكاوى بالنيابة الإدارية

image description

الخطوات القانونية فى حالة سرقة سيارتك (إنفوجراف)

image description

زيادة كبرى في مخصصات «الصحة» في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

أيام زمان

كل أبطاله من المثليين.. حكاية فيلم تحدى الرأى العام

حكاية زواج مديحة يسري ومصطفى والي.. "رمتها الصدف لليونان فأعجب بها.. والمصيف رقاه إلى مرتبة الزوج"

مشاهد منسية (3).. أسرار خناقة أحمد زكي ونادية الجندي: «زوجها ضربه»

«نكل بي لغيرته من نجاحي».. لبنى عبدالعزيز علمت خبر طلاقها من مانشيتات الجرائد

نجم الساعة

مشاهد منسية (3).. أسرار خناقة أحمد زكي ونادية الجندي: «زوجها ضربه»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

الأمير وليام يحتفل بعيد ميلاده الـ38

إنجاز طبي.. دعامات الأوعية الدموية تنقذ حياة المرضى

كندا تبتكر روبوتات تساعد في إعادة المصابين

بيع جيتار كورت كوبين عضو فرقة نيرفانا مقابل 6 ملايين دولار

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحرة.. بعد أن أكلت بثدييها!
د. رائد العزاوى
جيش مصر.. مواقف الشرف والعز من ليبيا
أحمد بهاء الدين شعبان
فى أصول العنصرية الأمريكية (2)
بسنت حسن
احنا بتوع الكورونا
المزيد

الثقافة

«بين إيديك».. «دور الثقافة في التواصل» بمحاضرة أونلاين غدًا

«البالونة الكحلة».. مجموعة قصصية جديدة لـ آمال فرج العيادي

نهضة مصر تهنئ «الشارونى» على «التقديرية»: يستحق عن جدارة

لجنة تحكيم «إيكروم الشارقة» تجتمع لاختيار المشروع الفائز