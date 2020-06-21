حالتا اشتباه بكورونا في أول أيام امتحانات الثانوية بالإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية، الأحد، تسجيل حالتي اشتباه بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) بين طلاب الثانوية العامة، وتم تحويلهما إلى المستشفيات.وقالت المحافظة، في بيان اليوم، إنه فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة لفحص الطلاب أثناء دخولهم اللجان، ومن خلال المتابعة تبين نقل 3 طلاب من بينهم حالة إغماء، وحالتي اشتباه بالفيروس التاجي، وتم طلب الإسعاف ونقل المصابين لمستشفيات الإسكندرية.كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قام بزيارة 3 لجان لامتحانات الثانوية العامة 2020، وهي مدرسة الزهور، التابعة لإدارة غرب التعليمية ببشائر الخير، ومدرسة إيزيس الثانوية بنات بمجمع مدارس الشركة العربية بإدارة شرق التعليمية، ومدرسة أحمد حسن الباقوري بإدارة المنتزه التعليمية.ورصد محافظ الإسكندرية خلال جولاته احتشاد أولياء الأمور والطلاب بعدد من المدارس، ووجه المحافظ مسئولي التربية والتعليم بالإسكندرية بسرعة إنهاء إجراءات دخول الطلاب للمدارس، والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة، وصرف أولياء أمورهم من أمام اللجان.وأهابت محافظة الإسكندرية بأولياء الأمور بعدم تواجدهم أمام اللجان في أيام الامتحانات القادمة؛ حرصًا على سلامتهم وسلامة أبنائهم والمعلمين.