400 سوداني يغادرون القاهرة إلى الخرطوم

يغادر مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الأحد، نحو 400 عالق سوداني يرغبون فى العودة إلى بلادهم عبر شركات طيران سودانية وطنية وخاصة.ومن المقرر أن يغادر الركاب السودانيين على متن 3 رحلات جوية تابعين لشركة الخطوط الجوية السودنية وشركة بدر للطيران، حيث سيتم التنسيق مع إدارة الحجر الصحى لإجراءات الفحص والكشف الطبى عليهم قبيل صعودهم على متن الطائرات للعودة إلى بلادهم.كانت سلطة الطيران المدني أعلنت توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.