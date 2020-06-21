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القبلة

«العلوم الشرعية» محور النقاش في ليلة الوصال الصوفية الثامنة بالمغرب

الأحد 21/يونيو/2020 - 06:16 م
ليلة الوصال الصوفية
ليلة الوصال الصوفية
كتب : عمرو رشدى
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واصلت مشيخة الطريقة القادرية البودشيشية بشراكة مع مؤسسة الملتقى ومؤسسة الجمال، أمس السبت، إحياء ليالي الوصال الافتراضية "ذكر وفكر" في نسختها الثامنة.

افتتحت فعاليات الليلة الثامنة، بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، لتعقبها المداخلة العلمية الأولى للدكتور محمد المهداوي، أستاذ باحث في الفكر والدراسات الإسلامية، حول موضوع "في صحبة المرشد المعين: تزكية وتقوية وتحصين"، تطرق فيها إلى دور الصحبة في نشر القيم الأخلاقية المحمدية كالمحبة والوسطية والإسهام في تماسك المجتمع وبناء المواطن الصالح.

تلتها الكلمة العلمية الثانية لمدير مؤسسة الملتقى، ورئيس المركز الأورومتوسطي لدراسة الإسلام، الدكتور مولاي منير القادري، الذي تقدم باسم الشيخ الدكتور مولاي جمال الدين ومشيخة الطريقة القادرية البودشيشية بخالص التهاني لجلالة الملك أمير المؤمنين محمد السادس حفظه الله، معبرا عن السعادة الغامرة بسلامة جلالته على إثر العملية الجراحية التي قام بها.

وتمحورت كلمته حول موضوع "التجربة الصوفية وإحياء العلوم الشرعية"، التي أبرز من خلالها الأدوار التي اضطلعت بها المدارس الصوفية المغربية في نشر العلوم الشرعية، والدفاع عن الوحدة الوطنية، مشيرا إلى أن التجربة الصوفية المغربية تميزت بنزعتها العلمية، وبعدها عن الخلافات المذهبية والمشكلات النظرية.

أما المداخلة الثالثة، كانت للدكتورة مجدولين نهيبي أستاذة التعليم العالي بكلية علوم التربية بجامعة محمد الخامس بالرباط، حول موضوع "التصوف في الغرب"، تناولت من خلالها الدور الإيجابي للصحبة والتربية الروحية في تحقيق الاستقرار النفسيى والتماسك المجتمعي في ظل الأزمات، لتتلوها المداخلة الرابعة للدكتور طارق بن كرعي، باحث في المالية الإسلامية، الذي سلط من خلالها الضوء على التجربة الصوفية والمعالم الكبرى التي تحكمها.

أما المداخلة الخامسة، كانت للدكتور عبدالعالي بياشو، الباحث في التصوف الإسلامي والدراسات الانجلوسكسونية، والذي انطلق في مداخلته من الآية 153 من سورة الأنعام (وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) مؤسسا للأصول القرآنية للمنهج الصوفي.

ولم تغب الفقرة التفاعلية مع الأسئلة التي يتم طرحها من طرف المتابعين لهذه الليلة الروحية، وتولى الإجابة عنها باللغتين العربية والفرنسية فضيلة الدكتور مولاي منير القادري ومجموعة من علماء الطريقة وأساتذتها.

وتخللت هذه المداخلات وصلات إنشادية لمجموعات الطريقة بالمغرب وماليزيا، إضافة إلى وصلات فردية للمنشد بنيس عبدالفتاح والمنشد حكيم خيزران وآخرين.

وعرف هذا السمر الروحي تقديم شهادات حية لمريدي الطريقة من مختلف الجنسيات، من بلجيكا وفرنسا ومالي والولايات المتحدة الأمريكية والفلبين، ليتم اختتام هذه الليلة الروحية برفع الدعاء الصالح بأن يحفظ الله تعالى المغرب ملكا وشعبا، وجميع المسلمين، وأن يرزق جلالة الملك محمد السادس الصحة والعافية، ويوفقه في خطواته الرشيدة، وأن يرفع هذا الوباء عن البشرية جمعاء".

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