السعودية تفعل مبدأ «المعاملة بالمثل» على وارداتها عدة دول

أعلنت المملكة العربية السعودية، الأحد، تطبيق إجراءات تتوافق مع مبدأ المعاملة بالمثل على وارداتها من الدول التي تفرض تدابير أو إجراءات على صادرات المملكة إليها، بداية الشهر المقبل.وقالت الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية في بيان مساء اليوم، إن المملكة ستعمل على تطبيق عدد من الإجراءات والتدابير على وارداتها من الدول التي تطبق تدابير أو إجراءات أو قيودًا على صادرات المملكة إليها والتي لا تتوافق مع التزاماتها في الاتفاقيات الدولية.وأوضحت الهيئة أنه لوحظ استمرار تطبيق عدد من الدول لتدابير واشتراطات وإجراءات لا تتوافق مع نصوص وأحكام الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الدولية، حيث إن تلك التدابير والإجراءات لا تحقق المنافسة العادلة والمتكافئة للتجارة البينية مع تلك الدول، ولها تداعيات سلبية على تمكين تنافسية القطاع الخاص بالمملكة من النفاد لتلك الأسواق.وشددت الهيئة على أنه من ضمن مهامها تعزيز استفادة ومشاركة القطاع الخاص في التجارة الخارجية، والحد من المعوقات التي تواجه المصدرين السعوديين في الخارج، والتأكد من الالتزام بالاتفاقيات التجارية الدولية.