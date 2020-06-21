انتحار فتاة لمرورها بحالة نفسية سيئة بالغربية

انتحرت فتاة في العقد الثاني من العمر بشنق نفسها بحبل بقرية الفرستق التابعة لمدينة بسيون في محافظة الغربية، وتم نقل الجثة لمستشفى طنطا الجامعى.تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بسيون يفيد بورود بلاغ يفيد قيام فتاة تدعى "ألاء. أ. ع"، وتقيم دائرة المركز بالانتحار بربط رقبتها بحبل يتدلى من سيخ حديدي ما نتج عنه وفاتها.وانتقل مأمور وضباط المركز إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين وجود جثة المذكورة مسجاة على أريكة بإحدى غرف المنزل ترتدي كامل ملابسها، وبمناظرتها تبين إصابتها بسحجات بالرقبة، وبسؤال أهليتها قرروا مرور ابنتهم بحالة نفسية سيئة ولم يتهموا أحدا بالتسبب في ذلك.