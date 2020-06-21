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الأحد 21 يونيو 2020 الموافق 29 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

انتحار فتاة لمرورها بحالة نفسية سيئة بالغربية

الأحد 21/يونيو/2020 - 06:11 م
انتحار فتاة
انتحار فتاة
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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انتحرت فتاة في العقد الثاني من العمر بشنق نفسها بحبل بقرية الفرستق التابعة لمدينة بسيون في محافظة الغربية، وتم نقل الجثة لمستشفى طنطا الجامعى.  

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بسيون يفيد بورود بلاغ يفيد قيام فتاة تدعى "ألاء. أ. ع"، وتقيم دائرة المركز بالانتحار بربط رقبتها بحبل يتدلى من سيخ حديدي ما نتج عنه وفاتها.  

وانتقل مأمور وضباط المركز إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين وجود جثة المذكورة مسجاة على أريكة بإحدى غرف المنزل ترتدي كامل ملابسها، وبمناظرتها تبين إصابتها بسحجات بالرقبة، وبسؤال أهليتها قرروا مرور ابنتهم بحالة نفسية سيئة ولم يتهموا أحدا بالتسبب في ذلك.

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