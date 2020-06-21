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الأحد 21 يونيو 2020 الموافق 29 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان يستقبل 10 آلاف عالق وسط إجراءات صحية مشددة

الأحد 21/يونيو/2020 - 06:10 م
مطار الخرطوم الدولي،
مطار الخرطوم الدولي،
وكالات
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بدأ مطار الخرطوم الدولي، وبعض المنافذ البرية في استقبال الدفعات الأولى من السودانيين العالقين بالخارج والبالغ عددهم نحو 10 آلاف، بينهم مرضى وسياح وتجار وطلاب.

ووصلت صباح الأحد رحلة تابعة للخطوط الجوية السودانية قادمة من القاهرة على متنها 134 مسافرا، وبعدها بساعات قليلة هبطت رحلة تابعة لشركة طيران الإمارات على متنها نحو 220 من العالقين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسط إجراءات صحية صارمة فرضت على صالة القادمين بمطار الخرطوم.

وأكد الاستشاري حمدان مصطفى حمدان مدير عام وزارة الصحة بولاية الخرطوم، جاهزية 4 من مراكز العزل الست الموجودة في الولاية، في حين يجري العمل لاستكمال إعداد المركزين الآخرين ويتوقع دخولهما الخدمة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشار حمدان إلى أن السلطات الصحية تراعي كافة الجوانب اللازمة لحماية الكوادر الصحية وتطبيق البروتوكولات اللازمة لذلك.

وقال عمر لـ"سكاي نيوز عربية" إن تعامل السلطات الصحية السودانية مع الجائحة في كافة مراحلها كان جيدا للغاية مقارنة مع الكثير من البلدان الأخرى، مشيرا إلى وجود بعض الصعوبات والتحديات.

وفي الجانب الآخر كان معظم العالقين هم من الذين سافروا إلى خارج البلاد لمهام معينة ولفترة زمنية محدودة، لكنهم وجدوا أنفسهم أمام خيار واحد وهو البقاء لفترات أطول خارج البلاد، مما سبب لهم مصاعب كبيرة.

وتتخوف السلطات السودانية من أن يؤدي فتح المطارات والمعابر التي ظلت مغلقة منذ أكثر من 4 أشهر إلى ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا التي بلغت الحالات المعلنة المؤكدة منها أكثر من 8 آلاف حالة، في حين تتوقع تقارير غير رسمية أن يكون العدد أكبر من ذلك بكثير، حيث لا توجد حتى الآن عمليات كشف عشوائية دقيقة في الأحياء السكنية وأماكن التجمعات.

وبالتزامن مع بدء عودة العالقين أكدت اللجنة العليا للطوارئ الصحية حرصها على اتخاذ كافة التدابير التي تقلل من الأثر الصحي السلبي المحتمل، وتشمل تلك الإجراءات حجر المشتبه بهم في مناطق غير سكنية وفحصهم وعلاجهم إذا اقتضى الأمر.

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