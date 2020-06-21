الاحتلال يعتقل حارسا و5 مقدسيات بعد ضربهن في المسجد الأقصى

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حارسا و5 شابات مقدسيات بعد الاعتداء عليهن بالضرب عند باب الرحمة داخل المسجد الأقصى المبارك.وأفاد شهود عيان، بأن الشابات المعتقلات، هن: شفاء إبو غالية، وآية أبو ناب، وآية معتوق، ومرام النتشة، وميار النتشة.بدورها، استنكرت دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك ما أقدم عليه اليوم مجموعة من ضباط وأفراد شرطة الاحتلال من اقتحام لمصلى باب الرحمة داخل المسجد الأقصى المبارك بأحذيتهم، واعتقال خمس فتيات بعد الاعتداء عليهن من داخل المصلى، واعتقال حارس المسجد الأقصى المبارك عبد الكريم قاعود لاعتراضه على ذلك.وأكدت الدائرة في بيانها، أن المسجد الأقصى المبارك هو مسجد إسلامي للمسلمين وحدهم لا يقبل القسمة ولا الشراكة، ومن حق أي مسلم القدوم للصلاة والتعبد في أي مكان داخل المسجد.