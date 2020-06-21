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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

نهضة مصر تهنئ «الشاروني» على «التقديرية»: يستحق عن جدارة

الأحد 21/يونيو/2020 - 05:11 م
الشاروني
الشاروني
آلاء حسن
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هنأت دار نهضة مصر للنشر، الكاتب يعقوب الشاروني، بعد فوزه بجائزة الدولة التقديرية، في مجال الآداب.

وأوضحت الدار في بيان لها اليوم: للمرة الأولى في تاريخ جوائز الدولة التقديرية، تمنح الجائزة لكاتب أطفال وهو يستحق عن جدارة، فمنذ تركه لمهنة القضاء وهو يكرس فكره وسنوات عمره وجهده للطفل وثقافته وتنشئته.. كم أثرى المكتبة العربية وكم منحنا من متعة وخيال وقيمة.

وتابعت: مبروك رائد أدب الطفل في عالمنا العربي أستاذ يعقوب الشاروني الذي تشرف نهضة مصر بنشر أعماله.

جدير بالذكر أنه بعد التصويت الإلكترونى لأعضاء المجلس الأعلى للثقافة، أعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، أسماء المبدعين الفائزين بجائزة الدولة التقديرية وجاءت النتائج كالتالى؛ فاز بالجائزة فى مجال الفنون الدكتورة هدى وصفى، والدكتور فاروق الجبالى.

وفى مجال الآداب فاز كل من يعقوب الشارونى والدكتور عبدالله التطاوى والكاتب محمد جبريل.

وفى مجال العلوم الاجتماعية، فاز كل من السفير الدكتور السيد أمين شلبى والدكتور سامى السيد عبد العزيز والدكتور أحمد السيد أحمد عبدالخالق وحجبت الجائزة الرابعة.

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