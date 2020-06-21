وصول 162 عالقا قادما من سلطنة عمان إلى مطار القاهرة

استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الأحد، 162 عالقا قادما من سلطة عمان، بالتنسيق مع وزارتى الخارجية والهجرة والسفارات المصرية بالخارج.وصل العالقون على متن رحلة رقم 2405 التابعة لشركة الخطوط الجوية العمانية قادمة من مطار عمان الدولى، حيث خضعوا لإجراءات الكشف الطبى ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولي، وتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلى المقررة بـ 14 يوما متتاليا.