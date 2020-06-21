«التموين» تعلن التعاقد على شراء 59 ألف طن زيت صويا خام

تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، على شراء ٥٩ ألف طن زيت صويا خام صب إنتاج محلي من ٦ شركات محلية، لتعزيز أرصدة البلاد من الزيت التمويني تسليم خلال الفترة من ١٠ إلى ٣٠ أغسطس ٢٠٢٠.يأتى ذلك في إطار سياسة الدولة لدعم وتشجيع القطاع الخاص وشركات الصناعات الصغيرة لعصر واستخلاص الزيت الخام إنتاج محلي.