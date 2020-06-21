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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عمان تنفي رفض اجتماع وزراء الخارجية العرب حول ليبيا

الأحد 21/يونيو/2020 - 04:58 م
وزارة الخارجية العمانية
وزارة الخارجية العمانية
وكالات
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نفت وزارة الخارجية العمانية، الأحد، تصريحا منسوبا بـ«الخطأ» لوزير الخارجية يوسف بن علوي، حول رفض عقد اجتماع لوزراء الخارجية العرب حول الأوضاع في ليبيا بطلب من مصر.

وقالت الخارجية العمانية، عبر حسابها على «تويتر» إن ما نشر في شبكة عُمان الإخبارية عن حديث منسوب للوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية ليس له أساس من الصحة، والمشاورات تجري حاليًا بين الدول العربية بشأن الاجتماع على المستوى الوزاري لجامعة الدول العربية.

وأكدت شبكة عُمان، عبر حسابها على تويتر، أن الخبر الذي نشرته، السبت، غير صحيح، وقالت إن نقلها للخبر من أحد المصادر ارتبط باللبس وسوء الفهم.

وأوضحت أن التصريحات المنسوبة ليوسف بن علوي "هي في الأصل تصريحات لوزير الخارجية الليبي محمد سيالة".

وأضافت الشبكة أن إدارتها "تداركت الخطأ بحذف الخبر كليا بعد فترة بسيطة من نشره".

واختمت: «وإذ تدرك إدارة الشبكة حجم الخطأ الذي وقعت فيه، تتقدم شبكة عمان بالاعتذار لوزارة الخارجية ولجميع المتابعين».

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