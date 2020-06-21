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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

الثانوية الأزهرية.. حالتان اشتباه كورونا و4 محاضر حصيلة أول يوم امتحانات

الأحد 21/يونيو/2020 - 04:57 م
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
أميرة العناني
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أوضح تقرير غرفة عمليات الشهادة الثانوية الأزهرية أنه سادت حالة من الاستقرار والانتظام في أول يوم من امتحانات القسم العلمي في مادة الفقه، دون رصد شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات أو خروجها عن المقرر الدراسي أو عدم مناسبتها للزمن المقرر للامتحان.

ورصدت غرف المتابعة ما يلي:
• 2 حالة تمزيق أوراق إجابة وتم تحرير محضرين بهما
• 2 حالة شطب على ورقة الإجابة وتم تحرير محضرين بهما
• 2 حالات اشتباه الإصابة بفيروس كورونا بين الطلاب والمعلمين.

وأشار التقرير إلى أنه تم التعامل مع حالات الاشتباه بأخذ سبل الأمن والحيطة واتباع الإرشادات المنوطة بالتعامل مع حالات الاشتباه، وتم تعقيم اللجان التي خالطوها، وتم إرسالهم للمستشفيات للوقوف على حالتهم وتوفير الرعاية اللازمة لهم.

وتلقى قطاع المعاهد الأزهرية العديد من الإشادات الخاصة بحسن تنظيم أعمال الامتحانات والتدابير الاحترازية التي قام بها، وخاصة ما قام به السيد محافظ مرسى مطروح من تقديم الشكر لفضيلة الإمام الأكبر على ما لمسه من مجهودات طيبة مبذولة لتنظيم أعمال الامتحانات، وذلك خلال زيارته للجنة بنين مطروح.

وتمنى قطاع المعاهد كل التوفيق والسداد لأبنائه الذين أثبتوا التزامهم التام بمبادئ الأزهر الشريف للاعتماد على النفس والسعي لأجل تحقيق الأهداف المرجوة وما تتم مشاهدته في لجاننا على مستوى الجمهورية يدل على تغيير جذري لثقافة أبنائنا الطلاب وحبهم وانتمائهم لأزهرهم ووطنهم، وخاصة ما بدا منهم من تعاون شديد بشأن الالتزام بالتدابير الاحترازية المعمول بها.

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