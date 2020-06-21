ساندي التونسية في أحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة التونسية ساندي علي، جمهورها ومتابعيها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، صورًا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.وظهرت ساندي علي، خلال الصور بإطلالة أنيقة، داخل حديقة، حيث ارتدت بادى كات باللون الأبيض مكشوف الصدر والكتفين وجيب جينز.وعلقت ساندى على الصور قائلة: "درب عقلك على الهدوء في المواقف ذاتها".يُذكر أن آخر أفلام ساندي علي، هو "قهوة بورصة مصر" الذى ضم كوكبة من النجوم هم: "محمد لطفي، مدحت تيخا، صلاح عبدالله، حسن حسني، علاء مرسي، لطفي لبيب، إيناس النجار، رانيا محمود ياسين، أحمد صيام، عبدالله مشرف، نجوى فؤاد، علي حميدة، مروة عبدالمنعم، حنان سليمان، كلوديا حنا، ياسر الزنكلوني، وهاجر الشرنوبي".وتشارك ساندي علي، حاليا في تصوير مسلسل "الحرملك" من تأليف سليمان عبدالعزيز، وإخراج تامر إسحاق."الحرملك" بطولة عدد كبير من النجوم العرب، منهم خالد الصاوي، وجمال سليمان، وسلافة معمار، وباسل خياط، وباسم ياخور، ونادين خوري، وسامر المصري، وقيس الشيخ نجيب".