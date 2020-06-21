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الأحد 21 يونيو 2020 الموافق 29 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

منتجو القصب: جائحة كورونا حرمت المزارعين من زيادة سعر التوريد

الأحد 21/يونيو/2020 - 04:51 م
منتجو القصب
منتجو القصب
عبدالناصرمحمد
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كشفت الجمعية العامة لمنتجي القصب عن أن انتشار جائحة كورونا أدت إلى تأجيل اجتماعات الجمعية ومجلس المحاصيل السكرية مع مجلس النواب والسيد القصير وزير الزراعة مع منتجي القصب وأعضاء الجمعية، وعدم تمكين منتجي القصب في توصيل مطالبهم بزيادة سعر القصب وتوريده للمصانع عن الموسم الماضي.

وقال حمد المناقري عضو الجمعية العامة لمنتجي القصب، إن جائحة كورونا حرمت المنتجين من رفع سعر توريد القصب للمصانع بعد أن ارتفعت تكاليف الإنتاج خلال الأعوام الأخيرة رغم اهتمام الدولة بزيادة سعر التوريد، مشيرا إلى انخفاض سعر الطن رغم أن القصب ينتج منه ٢٢ منتجا مربحا للمصانع والمزارع.

وأضاف "المناقري" للدستور أن الجمعية كانت تجري مشاورات وتعقد الاجتماعات مع مجلس النواب ووزراء الزراعة والمالية والتموين لرفع سعر طن القصب، ولم يحقق المزارعون استفادة من محصول القصب، حيث يرفض العمال كسر القصب وحصده قبل الحصول على زيادة إضافية، بحجة أن العمل في كسر القصب شاق.

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