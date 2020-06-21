منتجو القصب: جائحة كورونا حرمت المزارعين من زيادة سعر التوريد

كشفت الجمعية العامة لمنتجي القصب عن أن انتشار جائحة كورونا أدت إلى تأجيل اجتماعات الجمعية ومجلس المحاصيل السكرية مع مجلس النواب والسيد القصير وزير الزراعة مع منتجي القصب وأعضاء الجمعية، وعدم تمكين منتجي القصب في توصيل مطالبهم بزيادة سعر القصب وتوريده للمصانع عن الموسم الماضي.وقال حمد المناقري عضو الجمعية العامة لمنتجي القصب، إن جائحة كورونا حرمت المنتجين من رفع سعر توريد القصب للمصانع بعد أن ارتفعت تكاليف الإنتاج خلال الأعوام الأخيرة رغم اهتمام الدولة بزيادة سعر التوريد، مشيرا إلى انخفاض سعر الطن رغم أن القصب ينتج منه ٢٢ منتجا مربحا للمصانع والمزارع.وأضاف "المناقري" للدستور أن الجمعية كانت تجري مشاورات وتعقد الاجتماعات مع مجلس النواب ووزراء الزراعة والمالية والتموين لرفع سعر طن القصب، ولم يحقق المزارعون استفادة من محصول القصب، حيث يرفض العمال كسر القصب وحصده قبل الحصول على زيادة إضافية، بحجة أن العمل في كسر القصب شاق.