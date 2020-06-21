«3 اتصالات».. تحركات الدبلوماسية المصرية بشأن ليبيا وسد النهضة

-مباحثات مصرية روسية

-مباحثات مصرية قبرصية

-مباحثات مصرية أردنية

أجرى سامح شكري وزير الخارجية اليوم الأحد، عددًا من الاتصالات الهاتفية مع نظرائه في قبرص والأردن وروسيا، في ضوء ما تشهده المنطقة من توترات لاسيما على صعيد الأزمة الليبية وتطورات قضية سد النهضة وكذلك القضية الفلسطينية.في هذا الإطار، أجرى شكري اتصالًا مع وزير خارجية روسيا "سيرجي لافروف"، لبحث العلاقات الثنائية، فضلًا عن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.‪ ‬وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين تناولا خلال الاتصال سُبل تطوير التعاون القائم بين مصر وروسيا على مختلف الأصعدة، وخاصة فيما يتعلق بتكثيف التشاور السياسي والعمل على دفع التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.كما تبادل الوزيران وجهات النظر حول التطورات بالمنطقة، وفي مقدمتها الوضع في ليبيا حيث تم التشاور حول مستجدات الأوضاع هناك، والتطورات على صعيد القضية الفلسطينية، فضلًا عن استعراض مجمل المستجدات في ملف سد النهضة.وفي اتصال هاتفي، حذر وزيرا خارجية مصر وقبرص، من أن الإجراءات التركية فاقمت التوترات فى ليبيا، وزادت من زعزعة استقرار المنطقة، فيما ثمن وزير الخارجية القبرصى نيكوس خريستودوليديس، جهود مصر لإقرار الحل السياسى فى ليبيا.من جانبه، أجرى وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اتصالًا هاتفيًا مع وزير الخارجية سامح شكري، في سياق التشاور والتنسيق المستمرين بين البلدين الشقيقين حول سبل زيادة التعاون، وتنسيق المواقف إزاء التطورات الإقليمية وآليات التعامل معها بما يخدم القضايا العربية ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.وأكد الوزيران، خلال بحثهما المستجدات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، موقفهما الثابت في رفض ضم إسرائيل أراض فلسطينية خرقًا للقانون الدولي وتقويضًا لفرص تحقيق السلام العادل.وأكدا وقوفهما المطلق إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في سعيهم لتلبية حقوقهم المشروعة كاملة، وفي مقدمتها حقهم في الحرية والدولة على ترابهم الوطني على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية والذي يشكل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل. واستعرض الصفدي وسامح التطورات في جهود التوصل لاتفاق حول سد النهضة.