السعودية تنتزع 1112 لغمًا ن مختلف المحافظات اليمنية خلال أسبوع

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتطهير اليمن من الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية في الأراضي اليمنية خلال الأسبوع الثالث من شهر يونيو 2020، من انتزاع 1112 لغمًا.وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد، أن "إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن بلغ 170546 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السنسواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء".واوضحت الوكالة أن من بين تلك الالغام "5 ألغام مضادة للأفراد و321 لغمًا مضادة للدبابات و772 ذخيرة غير متفجر ة، و14 عبوة ناسفة".