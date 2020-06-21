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الأحد 21 يونيو 2020 الموافق 29 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية تنتزع 1112 لغمًا ن مختلف المحافظات اليمنية خلال أسبوع

الأحد 21/يونيو/2020 - 04:49 م
السعودية تنتزع لغمًا
السعودية تنتزع لغمًا
وكالات
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تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتطهير اليمن من الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية في الأراضي اليمنية خلال الأسبوع الثالث من شهر يونيو 2020، من انتزاع 1112 لغمًا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد، أن "إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن بلغ 170546 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن
سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء".

واوضحت الوكالة أن من بين تلك الالغام "5 ألغام مضادة للأفراد و321 لغمًا مضادة للدبابات و772 ذخيرة غير متفجر ة، و14 عبوة ناسفة".

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