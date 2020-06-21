كل أبطاله من المثليين.. حكاية فيلم تحدى الرأي العام

بعد سجن الكاتب الشهير أوسكار وايلد البريطاني الجنسية الأيرلندي المولد، وذلك رغم مكانته وشهرته الادبية لاتهامه في قضية أخلاقية جنسية ليقضي فترة العقوبة، أشفق عليه الكثيرون ومنهم المنتجة "نظيموفا".أرادت "نظيموفا" أن تتحدى الرأي العام وأن تعلن سخطها على معاقبة أوسكار وايلد بتهمة لا تخجل هي ذاتها من ممارستها، فنظيموفا كانت في ذلك الوقت في بداية حياتها الفنية ممثلة مغمورة ومنحرفة جنسيًا، وتزوجت لفترة من الفنان الإيطالي المعروف رودولف فالنتينو وكان أيضا منحرفًا جنسيًا مثلها.وفكرت نظيموفا كيف تنتقم من الرأي العام فاختارت قصة "سالومي" وهي من أعمال أوسكار وايلد وأنتجتها فيلمًا، وإمعانًا في الانتقام اختارت نظيموفا كل الممثلين والممثلات جميعهم من المثليين، وذلك حسبما ذكر فؤاد شاكر في كتابه " سينمائيات.. طرائف وحكايات".أما عن محاكمة وايلد فقد عُرفت باسم "محاكمة كوينزي" وصدر ضده حكمًا بالأشغال الشاقة لمدة عامين، بتهمة ممارسة الرذيلة والمثلية وفي السجن، كتب إلى صديقه وعشيقه ألفرد دوجلاس خطابًا نشر فيما بعد باسم من الأعماق.وغادر وايلد السجن ليترك البلاد ويتوجه إلى فرنسا ويمضي الوقت دون أن يكتب شيئًا، ثم أصابه التهاب الأذن الوسطى، والذي أدى به إلى حمى شوكية ليلفظ أنفاسه الأخيرة في ديسمبر عام 1990، ويدفن في مقبرة بيرلاشيز في مونمارتر.