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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

الأمير وليام يحتفل بعيد ميلاده الـ38

الأحد 21/يونيو/2020 - 04:47 م
الأمير وليام
الأمير وليام
وكالات
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احتفل الأمير وليام، الوريث الثاني في ترتيب وراثة عرش بريطانيا، بعيد ميلاده الثامن والثلاثين في حفل خاص اليوم الأحد.

ونشر قصر كنسينجتون عبر تويتر صورة جديدة للأمير وليام مع أطفاله الثلاثة: الأمير جورج 6 أعوام والأميرة شارلوت 5 أعوام والأمير لويس عامان.

وذكر القصر: إن زوجة الأمير وليام، دوقة كامبريدج كاترين ميدلتون 38 عاما، التقطت الصورة في وقت سابق من هذا الشهر.

والأمير وليام هو الثاني في ترتيب وراثة العرش خلفا للملكة إليزابيث الثانية 94 عاما، بعد والده الأمير تشارلز 71 عاما.

كان وليام، الابن البكر لتشارلز والراحلة ديانا، أميرة ويلز، التي توفيت في حادث سيارة عام 1997، قد خدم في القوات المسلحة البريطانية لمدة سبعة أعوام ونصف العام في العشرينات من عمره، وكان يتدرب كطيار للهليكوبتر.

وعلى حسابه "كلارنس هاوس" بتويتر، نشر تشارلز صورة التقطتها كيت لوليام وجاء على الحساب: "أتمنى عيد ميلاد سعيد للغاية لدوق كامبريدج اليوم!"، مستخدما لقبا آخر للألقاب الرسمية لوليام.

وعلى تويتر أيضا، تمنى قصر بكنجهام عيد ميلاد سعيد لوليام، ونشر صورة التقطتها كيت لوليام وأطفاله الثلاثة على أرجوحة.

وفي الأعوام الأخيرة، أبرز وليام دعمه لرعاية الصحة العقلية والمشردين والحفاظ على البيئة وغيرها من النواحي الخيرية.

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