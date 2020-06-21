تخوف من رفع سريع للإغلاق في سويسرا

أعلن رئيس مجموعة العمل العلمية الفدرالية للتصدي لوباء كوفيد-19، في حديث نشرته الأحد ثلاث وسائل إعلام سويسرية أن رفع تدابير العزل في سويسرا يتم بسرعة.وصرح ماتياس أيغر الخبير في علم الأوبئة والمسؤول عن هذه المجموعة التي تنصح الحكومة في القضايا المتعلقة بفيروس كورونا المستجد لصحيفة "سونتاغسبليك" بأنه "خلال الأيام السبع الماضية زاد عدد الحالات بنسبة 30%".ورجح، أن يكون معدل تكاثر الفيروس الذي يشير إلى عدد الأشخاص الذين يمكن لمصاب أن ينقل العدوى إليهم، عاد إلى 1 وحتى أكثر.وأضاف،"مع هذه الأوضاع غير الواضحة نعتبر ضمن مجموعة العمل العلمية أنه من السابق لأوانه اتخاذ تدابير جديدة لتخفيف القواعد".ويأتي التحذير في وقت أعلنت الحكومة السويسرية التي لم تفرض عزلا صارما كدول أوروبية أخرى، الجمعة مرحلة رابعة لتخفيف القيود المفروضة بسبب انتشار الوباء.كما أجازت الحكومة التجمعات لأكثر من ألف شخص وقلصت قواعد التباعد الاجتماعي من مترين إلى متر ونصف متر في حين سيرفع قرار منع المطاعم والنوادي الليلية من استقبال الزبائن بعد منتصف الليل وكذلك منع الوقوف في الحانات.وتابع ايغر "ثمة بالتأكيد أسباب اقتصادية وسياسية وجيهة لهذه الإجراءات" لكنه رأى أنها "تطرح مشاكل" لعدم وجود نظام مراقبة عملاني للوباء في البلاد.وصرح لصحيفة "سونتاج تسايتونج" بأنه "مع التخفيف الجديد للقيود سنصل قريبا إلى مرحلة نضطر معها إلى فرض وضع الكمامات على نطاق واسع".ولم تسجل إصابات عديدة بفيروس كورونا في سويسرا رغم موقعها الجغرافي القريب من إيطاليا التي كانت بؤرة الوباء في أوروبا. وسجلت البلاد التي تعد 8،5 ملايين نسمة، أكثر من 31200 حالة مؤكدة بكوفيد-19 و1679 وفاة وفقا لآخر حصيلة.