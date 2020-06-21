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الأحد 21 يونيو 2020 الموافق 29 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرجوب يحذر من تصفية القضية الفلسطينية إذا نفذت إسرائيل خطة الضم

الأحد 21/يونيو/2020 - 04:31 م
جبريل الرجوب
جبريل الرجوب
وكالات
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أكد مسئول فلسطيني، اليوم الأحد، أن إسرائيل تريد "تصفية" القضية الفلسطينية في حال أقدمت على تنفيذ مخطط ضم مساحات واسعة من الضفة الغربية الذي أعلنته، وأنها بهذه الخطوة كمن "يطلق رصاصة الرحمة على الشرعية الدولية".

وشدد عضو اللجنة المركزية لمنظمة التحرير وأمين سر حركة فتح، اللواء جبريل الرجوب خلال مؤتمر صحفي في مدينة رام الله، على أن الحركة تتصرف على أن "الضم آت نتنياهو ذاهب نحو الضم".

وأضاف: "لا نفكر سياسيًا ولا نفهم سياسيًا، إذا أعلن الضم سنكون في الميدان".

وأكد عضو اللجنة المركزية التمسك: "بالشرعية الدولية ونحن نرى أن الذهاب إلى مربع الدم في هذه المرحلة لا يخدم قضيتنا، لأننا نرى أن صراعنا يجري في فضاء وطني وإقليمي ودولي".

لكنه أضاف: "عندما نصل إلى هذه المرحلة سنتصرف على أساس أن نتنياهو أطلق رصاص الرحمة على الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة بيننا وبينه، وبينه وبين العرب إذا كانت فلسطين قضية مركزية للعرب".

وبحسب الرجوب فإن تنفيذ إسرائيل مخطط الضم يعني أيضا: "إطلاق رصاصة الرحمة على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".

ويتخوف الفلسطينيون من تنفيذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مخطط ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة ومنطقة غور الأردن الاستراتيجية التي تشكل ثلث مساحة الضفة الغربية.

ومن المتوقع أن تقوم إسرائيل بتنفيذ عملية الضم بدءًا من الأول من يوليو المقبل.

وقال الرجوب "من غير المسموح أن يقول أحد إن نتنياهو منتخب، هتلر كان منتخبا وموسوليني كان منتخبا، راجعوا التاريخ".

وأضاف "إذا ذهب إلى الضم لن نرفع الراية البيضاء، ولن نموت لوحدنا ولن نعاني لوحدنا".

ووصف الرجوب تحركات المستوطنين بـ "البلطجة"، وقال "لن نسمح لبلطجة المستوطنين ورموز الاحتلال بأن تستمر".

ودعت منظمة التحرير الفلسطينية، وكذلك حركة فتح التي تقود السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية إلى مهرجان مركزي رفضا لمخطط الضم الإثنين في مدينة أريحا.

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