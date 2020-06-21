رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 يونيو 2020 الموافق 29 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإعلام الروسى يسلط الضوء على كلمة الرئيس السيسى حول ليبيا

الأحد 21/يونيو/2020 - 04:27 م
السيسي
السيسي
أ ش أ
طباعة
سلطت وسائل إعلام روسية، اليوم الأحد، الضوء على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي ألقاها أمس، خلال تفقده الوحدات المقاتلة للقوات الجوية في المنطقة الغربية العسكرية في سيدي براني بمرسى مطروح بحضور قادة القوات المسلحة.

وأشارت وكالة أنباء "إنترفاكس"، تحت عنوان "الرئيس المصري يدعو الجيش للاستعداد للتدخل في ليبيا"، إلى تأكيد الرئيس السيسي على أن الجيش المصري قادر على الدفاع عن أمن مصر القومي داخل وخارج حدود الوطن، ومطالبته الجيش بالاستعداد لتنفيذ أي مهمة داخل أو خارج الحدود إذا تطلب الأمر.

وأضافت "إنترفاكس" أن الرئيس المصري شدد على أن أي تدخل عسكري مباشر من جانب بلاده في ليبيا باتت تتوافر له الشرعية الدولية، سواء في إطار ميثاق الأمم المتحدة (حق الدفاع عن النفس) أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي (مجلس النواب الليبي).

ولفتت إلى أن الرئيس السيسي، طرح قبل فترة مبادرة لوقف إطلاق النار وبداية التسوية السياسية في ليبيا، موضحة أن روسيا والولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها من الدول أيدت هذه المبادرة، في حين رفضتها تركيا وحكومة الوفاق الليبية.

وأشار الموقع الإلكتروني الروسي "فيستي. رو" إلى ما أكد عليه الرئيس السيسي من شرعية التدخل في ليبيا، بسبب مخاطر الإرهاب وتهديد الأمن القومي المصري.

وأبرزت كلمات الرئيس السيسي، التي قال فيها: "إن أي تدخل عسكري مباشر من جانب مصر في ليبيا باتت تتوافر له الشرعية الدولية، سواء في إطار ميثاق الأمم المتحدة، حق الدفاع عن النفس، أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي، مجلس النواب الليبي".

ولفت الموقع الإلكتروني الروسي إلى أن تركيا ساعدت حكومة الوفاق الليبية في إزاحة قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير حفتر من طرابلس وبعض المدن المجاورة لها.

من جانبه، أبرز الموقع الإلكتروني لقناة روسية تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على "أن أي تدخل مباشر لمصر في ليبيا باتت تتوافر له الشرعية الدولية"، وعن اعتزازه بما وصلت إليه قوات الجيش المصري من نظم تسليح.

وأشار الموقع إلى قول الرئيس السيسي، خلال تفقده الوحدات المقاتلة بالمنطقة العسكرية الغربية: "إن أهدافنا ستكون حماية الحدود الغربية، وسرعة دعم استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية، باعتباره جزءًا من الأمن القومي المصري"، ولفت الموقع أيضا إلى تشديد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن سرت والجفرة خط أحمر بالنسبة لمصر.

موضوعات متعلقة

ضبط مروجي «شاومينج بيغشش ثانوية عامة»

التعليم: نتتبع الصور المتداولة لامتحان اللغة العربية

تفاصيل نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2020

السيسي لرجال القوات المسلحة: كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة داخل مصر أو خارجها (فيديو)

الصور

image description

أول امتحانات «الثانوية العامة».. الكمامة بطل المشهد

image description

لاعبو الأهلى يخضعون لكشف كورونا قبل استئناف النشاط

image description

نقل طالب إلى المستشفى بعد الاشتباه فى إصابته بكورونا

image description

طلاب الثانوية العامة يتوافدون على اللجان

image description

كسوف الشمس

الأكثر قراءة

أماكن صرف أدوية العزل المنزلى لمرضى كورونا

تفاصيل نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2020

محمد الباز ينضم لشبكة تليفزيون «النهار»

ضبط مروجي «شاومينج بيغشش ثانوية عامة»

إنفوجراف

image description

أبرز الأرقام عن الثانوية العامة (إنفوجراف)

image description

هكذا تقدم بلاغا لوحدة الشكاوى بالنيابة الإدارية

image description

الخطوات القانونية فى حالة سرقة سيارتك (إنفوجراف)

image description

زيادة كبرى في مخصصات «الصحة» في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

أيام زمان

كل أبطاله من المثليين.. حكاية فيلم تحدى الرأي العام

حكاية زواج مديحة يسري ومصطفى والي.. "رمتها الصدف لليونان فأعجب بها.. والمصيف رقاه إلى مرتبة الزوج"

مشاهد منسية (3).. أسرار خناقة أحمد زكي ونادية الجندي: «زوجها ضربه»

«نكل بي لغيرته من نجاحي».. لبنى عبدالعزيز علمت خبر طلاقها من مانشيتات الجرائد

نجم الساعة

مشاهد منسية (3).. أسرار خناقة أحمد زكي ونادية الجندي: «زوجها ضربه»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

الأمير وليام يحتفل بعيد ميلاده الـ38

إنجاز طبي.. دعامات الأوعية الدموية تنقذ حياة المرضى

كندا تبتكر روبوتات تساعد في إعادة المصابين

بيع جيتار كورت كوبين عضو فرقة نيرفانا مقابل 6 ملايين دولار

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحرة.. بعد أن أكلت بثدييها!
د. رائد العزاوى
جيش مصر.. مواقف الشرف والعز من ليبيا
أحمد بهاء الدين شعبان
فى أصول العنصرية الأمريكية (2)
بسنت حسن
احنا بتوع الكورونا
المزيد

الثقافة

نهضة مصر تهنئ «الشاروني» على «التقديرية»: يستحق عن جدارة

لجنة تحكيم «إيكروم الشارقة» تجتمع لاختيار المشروع الفائز

«75 سنة نصر».. كتاب جديد عن «المصرية الروسية للثقافة والعلوم»

«التشكيليين» تحصد التقديرية والتفوق و3 تشجيعية من جوائز الدولة