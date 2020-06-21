51 إصابة جديدة بكورونا في لبنان

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان، اليوم الأحد، عن تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 1587 حالة.وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي، إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة خلال الفترة ذاتها ليستقر عدد الوفيات عند 32 حالة منذ 21 فبراير الماضي.ولفتت إلى أن إجمالي حالات الشفاء بلغت 1068 حالة.وكان مجلس الوزراء اللبناني، مدد التعبئة العامة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد حتى الخامس من يوليو المقبل.