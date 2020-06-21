مبادرة لتوزيع 250 علبة مستلزمات طبية على مستشفيات العزل بأسوان (صور)

أطلقت نقابة الأطباء في أسوان، بالتعاون مع مديرية الصحة، وإحدى شركات الأدوية، مبادرة لتوزيع 250 علبة مستلزمات طبية ومطهرات متنوعة على مستشفيات العزل بالمحافظة.ومن ناحيته قال الدكتور حسام عبدالفهيم، أمين صندوق نقابة الأطباء في أسوان، إن المبادرة تهدف إلى دعم المنشأت الصحية والمستشفيات في مواجهة فيروس كورونا عن طريق توفير كميات كبيرة من المستلزمات الطبية والمطهرات تبلغ قيمتها 300 ألف جنيه وذلك بدعم مع إحدى شركات الدواء.وأوضح أن كل علبة مستلزمات طبية تتضمن كمية من المطهرات ومرطبات الجلد والماسكات والقفازات وواقي الوجه، وسوف يتم توزيعها على مستشفيات العزل في مختلف مراكز محافظة أسوان.وومن جهته قال ميشيل مجدي، مسؤول بإحدى شركات الأدوية، إننا قررنا توفير هذه المستلزمات الطبية في إطار المسئولية المجتمعية لشركات الدواء في دعم الجيش الأبيض في حربه ضد فيروس كورونا، ويعتبر هذا الدعم بديلا عن المؤتمرات الطبية التي كان يتم تنظيمها طوال العام.