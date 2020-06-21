اليونان: ندعم الجهود المصرية لحل الأزمة الليبية

أعلنت اليونان، دعمها للجهود المصرية لحل الأزمة الليبية، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل.وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه أمس السبت، عدة رسائل مهمة للعالم أجمع، خلال تفقده للقوات المسلحة المصرية في المنطقة العسكرية الغربية، بشأن الكفاءة والحالة الفنية القتالية العالية للقوات المسلحة، وقدرة الجيش المصري على الدفاع عن أمن بلاده داخل الحدود وخارجها.