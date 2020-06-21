إصابات كورونا تصل لـ 175202 في المكسيك

وصل عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في المكسيك إلى 175 ألفا و202 حالة حتى الساعة 0730 صباح اليوم الأحد بتوقيت مكسيكو سيتي (1230 بتوقيت جرينتش)، حسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وبلغ العدد الإجمالي للوفيات نتيجة الإصابة بمرض كوفيد 19- الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا 20781 حالة.وتعافى 130 ألفا و854 شخصا من المرض، وذلك منذ تسجيل أول حالة إصابة في البلاد قبل نحو 16 أسبوعا.