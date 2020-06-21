إصابة 4 طلاب بحالات إعياء واشتباه بكورونا أثناء امتحان الثانوية بالشرقية

قال مصدر بديوان عام محافظة الشرقية، إن غرفة العمليات الرئيسية المكلفة بمتابعة امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة، قد رصدت 4 حالات إعياء بين طلاب المحافظة ممن يؤدون الامتحانات، تم التعامل مع حالتين منهما فى اللجان، وإحالة حالتين للمستشفى لتلقى العلاج.وتم رصد حالة ارتفاع حرارة للطالب " أ.م.ع"، والذي أدى الامتحان بالمدرسة الثانوية العسكرية، بمركز كفر صقر، وإصابة الطالبة " و.ع.ال"، والمؤدية للإمتحان بمدرسة انشاص الرمل، بمركز بلبيس، وقد تم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج والرعاية الطبية اللازمة.وتم رصد إصابة الطالبة "ي.ي.ط"، بارتفاع فى درجة الحرارة، وتم نقلها لتأدية الامتحان فى لجنة خاصة، والطالبة "ن.س"، بمدرسة الجلاء الإبتدائية، بمركز ههيا، وتم اسعافها بمقر اللجنة واستكمال الامتحان.يذكر أن إجمالي عدد الطلاب ممن يؤدون امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية هذا العام 44 ألف و788 طالب وطالبة، مقسمين إلى 17 ألف و564 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية، و20 ألف و122 طالب وطالبة بشعبة "علمي علوم"، و7 آلاف و102 طالب وطالبة بشعبة "علمي رياضة"، موزعين على 162 لجنة رئيسية بمختلف أنحاء المحافظة.