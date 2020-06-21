طوارئ كورونا.. إسرائيل تطالب المستشفيات بالاستعداد للموجة الثانية

طالبت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، المستشفيات كافة بضرورة الاستعداد للموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، والتي ستكون أكثر شراسة من بداية انتشاره، وذلك ضمن الإجراءات الطارئة لها، حسبما أذاعت القناة الـ12 في تلفزيون الاحتلال.وقالت "صحة الاحتلال"، صباح اليوم، الأحد، إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا ارتفع إلى 20686 حالة، و305 حالة وفاة.وأعلن مركز المعلومات التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية لدى الاحتلال الإسرائيلي "آمان"، أن تل أبيب دخلت الموجة الثانية لكورونا، مؤكدا أن ارتفاع معدل الإصابات اليومي حاليا يعد المرحلة الأولى منها.وحذرت "آمان" من أن استمرار ارتفاع المعدل اليومي للإصابات سينتج عنه إجراءات صعبة بالإغلاق الشامل، موضحة أنه خلال شهر سيكون المعدل اليومي للإصابة بكورونا نحو ألف حالة، وستصل الوفيات إلى المئات.