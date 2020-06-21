ضبط 300 كيلو دقيق قبل البيع في السوق السوداء بالفيوم
الأحد 21/يونيو/2020 - 03:13 م
الفيوم - زينب علاءطباعة
تمكنت حملة تموينية تحت إشراف المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة تموين الفيوم، بناء على تعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات التموينية على المخابز، والحملة برئاسة المهندس مصطفى مدير إدارة تموين مركز الفيوم ثان، والمهندس عماد زيدان رئيس الرقابة، والمفتشين.
وتمكنت من ضبط 4 شكاير دقيق بلدي مجمع داخل مخبز بإجمالى 200 كيلو دقيق بلدى بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء، وتم تحرير محضر برقم 631 جنح أمن الدولة طوارئ، وتحرر محضر اثبات حاله وتصرف بجزء من حصة المخبز 100 كيلو دقيق بلدى مدعم بإجمالى 300 كيلو دقيق مدعم.
وتحرر محضر ضد صاحب المخبز، كما تم تحرير 2 محضر مواصفات، وعدد 2 محضر نقص وزن، ومحضر عدم نظافة أدوات العجين للمخابز، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
وتمكنت من ضبط 4 شكاير دقيق بلدي مجمع داخل مخبز بإجمالى 200 كيلو دقيق بلدى بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء، وتم تحرير محضر برقم 631 جنح أمن الدولة طوارئ، وتحرر محضر اثبات حاله وتصرف بجزء من حصة المخبز 100 كيلو دقيق بلدى مدعم بإجمالى 300 كيلو دقيق مدعم.
وتحرر محضر ضد صاحب المخبز، كما تم تحرير 2 محضر مواصفات، وعدد 2 محضر نقص وزن، ومحضر عدم نظافة أدوات العجين للمخابز، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.