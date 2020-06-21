علي بركة والي: القبائل الليبيىة تفوض السيسي للدفاع عن ليبيا

قال على بركة والى رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان قبائل التبو ومستشار القائد العام في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن قبائل ليبيا ترى خطاب الرئيس السيسي خطابًا لزعيم دولة عظيمة وزعيم الأمة العربية والرئيس السيسى رجل وطني وعربي يدافع عن العروبة ومقدرات الشعوب العربية وكل القبائل العربية تثق في الرئيس السيسي ونحن كقبائل ليبيا نفوض أمرنا إلى الله ثم الرئيس السيسي لأن مصر وليبيا دولة واحده وشعب واحد وتاريخ واحد الأمن القومي الليبي والأمن القومي المصري واحد وليبيا بالنسبه لمصر خطوط حمراء ومصر بالنسبه ليبيا خطوط حمراء.وأضاف مستشار القائد العام، كل القبائل تفوض الرئيس السيسي ونفوضه أمام المجتمع الدولي والعربي ومصير ليبيا ومصير مصر واحد ولهذا نكلف الرئيس السيسي والجيش المصري بالحفاظ على الأمن القومي الليبي والمصري.وأشار مستشار القائد العام، أن هدف اردوغان السيطرة على الحقول النفطية والسيطرة على موارد الشعب الليبي ولكن هذا حلم بعيد المنال وجيشها يدافع عن الحقول النفطية وبالعون الله لم يستطيعوا الاقتراب من الحقول النفطية ونحن ندافع عن مقدرات ليبيا وبكل تأكيد نتتصر ويخرج أردوغان مهزوم.وأكد والي، الوضع العسكري على الأرض تحت السيطرة والجيش قوي، وأردوغان وميليشاته مهزومين وقواته لم يستطيعوا التقدم خطوة واحده والمعنويات عالية ونحن أصحاب حق وقربيا ينهزم اردوغان وميليشاته.