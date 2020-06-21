محافظ قنا: نحرص على تقديم أوجه الرعاية الطبية للمواطنين

تفقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا كلا من مستشفى الحميات بنقادة ومستشفى نقادة المركزي بطوخ ووحدة صحة الأسرة بكوم الضبع لمتابعة تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة للمرضى وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.وبدأ محافظ قنا جولته بتفقد قسم الغسيل الكلوي بمستشفى الحميات مؤكدا على ضرورة تقديم خدمة علاجية لائقة للمرضى وحسن معاملتهم والاهتمام بأعمال النظافة داخل المستشفى، وقام بسؤال المرضى عن مدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم وتوفير المستلزمات الطبية وشدد على تلبية احتياجات المرضى والعمل على راحتهم.كما تابع سير العمل بمستشفى نقادة المركزي بطوخ حيث تفقد (الاستقبال - المعمل - بنك الدم - العمليات - الحضانات) وأشاد المحافظ بمستوى النظافة داخل المستشفى، كما تفقد وحدة صحة الأسرة بكوم الضبع لمتابعة عمل الوحدات الخارجية واطمأن على توفير الرعاية الكاملة للمرضى وتوافر كافة المستلزمات الطبية.وأكد المحافظ على حرص المحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة على تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة للمرضى وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة وتقديم خدمة طبية لائقة للمواطنين.