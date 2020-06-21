الجزائر: إرهابي مطلوب سلم نفسه لقوات الجيش بولاية أدرار

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم، أن إرهابيا مطلوبا سلم نفسه لقوات الجيش بولاية أدرار (جنوب).وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، اليوم، إنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش، سلم إرهابي نفسه، أمس، للسلطات العسكرية بولاية أدرار بالناحية العسكرية الثالثة".وأضاف البيان أن الإرهابي اسمه "ديشلي بكاي" وكنيته "مسَلَّم"، والتحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012، مشيرا إلى أنه بحوزته بندقية آلية من نوع كلاشينكوف و4 خزن للذخيرة.وأشار البيان إلى أن حرس السواحل وعناصر الدرك الوطني (تابع للجيش) أحبطوا محاولات هجرة غير شرعية لمئة شخص، بكل من وهران وعين تموشنت وتلمسان (شمال غرب).