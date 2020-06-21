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الأحد 21 يونيو 2020 الموافق 29 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الانتهاء من تطوير مستشفى حميات فرشوط 30 يونيو

الأحد 21/يونيو/2020 - 03:05 م
مستشفى حميات فرشوط
مستشفى حميات فرشوط
قنا: إسلام البكري
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أكد كمال شلبى، سكرتير عام محافظة قنا، في بيان صحفي، انتظام حضور الأطباء وفرق التمريض وكذا توافر المستلزمات الطبية الوقائية والأدوية بمستشفى فرشوط المركزى، إحدى المستشفيات المخصصة لعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد بالمحافظة.

جاء ذلك خلال زيارته للمستشفى على رأس اللجنة اللجنة المختصة بالمرور على مستشفيات العزل، للتأكد من انتظام حضور الأطقم الطبية وتوافر المستلزمات الوقائية والعلاجية وأجهزة الفحص ومراقبة مستوى أداء الخدمة للمرضى وذلك تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

تفقد شلبي، مخازن الأدوية والمستلزمات الوقائية موضحا انها تكفى لسد الإحتياجات المستقبلية للأطباء والمرضى المعزولين بالمستشفى، وكذلك مرضى العزل المنزلى، وطالب مدير المستشفى بالتواصل مع مديرية الصحة قبل انتهاء المخزون بوقت كافى حتى يتسنى لها توفير الأدوية والمستلزمات الوقائية دون التسبب فى حدوث عجز فى المستلزمات.

كما تفقد سكرتير عام المحافظة، غرف العزل والفحص وحرص علي التحاور مع المرضي والاستماع إلي شكواهم لتقديم أجود الخدمات الطبية لهم وفقا لبروتوكول العلاج المحدد من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية داعيا المولى عز وجل أن يمن عليهم بالشفاء العاجل مشيدا بدور الأطباء وهيئة التمريض في التعامل مع المرضى وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم.

وفى سياق متصل، تابع شلبى أعمال التطوير التى تجرى بمستشفى حميات فرشوط والتى تتم تحت اشراف وزارة الإنتاج الحربى، مشيرا إلى أن أعمال التطوير ستساهم فى زيادة عدد الأسرّه بالمستشفى إلى ١٦٥ سريرا، بالإضافة إلى تجهيز ٨ غرف عناية مركزة وتركيب شبكة غازات بجميع غرف المستشفى، وكذا تركيب عدد ٣ مصاعد كهربائية لتوفير أقصى درجات الراحة للمرضى المترددين على المستشفى، وأضاف السكرتير العام أن أعمال التطوير تشمل أيضا رفع كفاءة استراحة الأطباء والممرضين بالمستشفى، ومن المقرر الانتهاء منها فى ٣٠ يونيو الجاري.

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