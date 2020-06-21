ارتفاع حالات الشفاء من كورونا إلى 16 ألفا و197 حالة فى النمسا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم، عن ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا فى البلاد إلى 16 ألفا و197 حالة من إجمالي عدد الإصابات البالغ 17 ألفا و341 حالة.وأشار بيان لوزارة الصحة، اليوم، إلى ارتفاع عدد مرضى الفيروس النشطين مرة أخرى في النمسا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث سجلت ولاية النمسا السفلى معظم الإصابات الجديدة.وذكر البيان أن عدد الوفيات بلغ 690 شخصًا في جميع أنحاء النمسا، حيث تم تسجيل حالتي وفاة فى العاصمة فيينا أمس، لافتا إلى وجود 69 شخصا يعالجون من الفيروس في المستشفيات، منهم 8 حالات في وحدات العناية المركزة.ونوه إلى وجود استعدادات خاصة لاحتمال وقوع الموجة الثانية من الوباء بعد تسجيل بعض الارتفاعات النسبية مرة أخرى، مشيرا إلى تسجيل أكثر من 50 إصابة جديدة يوم الجمعة الماضي، وهي المرة الثانية خلال أسبوع واحد.