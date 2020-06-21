«عربية البرلمان» تثمن موقف السعودية الداعم لمصر فى حماية حدودها

وجه النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، التحية والتقدير للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا بعد تأكيد وزارة الخارجية السعودية إنه إلحاقًا لبيان تأييد حكومة المملكة العربية السعودية لمبادرة إعلان القاهرة بشأن ليبيا، التي جرى الإعلان عنها، في السادس من شهر يونيو 2020، والتي سعت إلى حل سياسي للأزمة الليبية ووقف إطلاق النار وحقن الدماء، والمحافظة على وحدة الأراضي الليبية، بما تقتضيه المصلحة الوطنية في ليبيا، فإن حكومة المملكة تؤكد على أن أمن جمهورية مصر العربية جزء لا يتجزأ من أمن المملكة العربية السعودية والأمة العربية بأكملها، وتقف المملكة إلى جانب مصر في حقها في الدفاع عن حدودها وشعبها من نزعات التطرف والمليشيات الإرهابية وداعميها في المنطقة وتعبر المملكة عن تأييدها لما أبداه رئيس جمهورية مصر العربية السيد عبدالفتاح السيسي بأنه من حق مصر حماية حدودها الغربية من الإرهاب.وقال " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم الأحد، إن هذا الموقف ليس بغريب على المملكة العربية السعودية التى تربطها علاقات تاريخية واستراتيجية مع مصر، مشيدًا بدعوة المملكة العربية السعودية للمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسئولياته والاستجابة لدعوات ومبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوصل إلى حل شامل يؤكد سلامة وأمن الأراضي الليبية واستعادة المؤسسات والقضاء على الإرهاب والميليشيات المتطرفة ووضع حد للتدخلات الخارجية غير الشرعية والتي تغذي الإرهاب في المنطقة.وقال النائب أحمد فؤاد أباظة إن العلاقات التاريخية بين القاهرة والرياض تعتبر نموذجا رائعا ومتفردا فى العلاقات التى يجب ان تسود بين الدول العربية لمواجهة التحديات والمخاطر والمؤامرات التى تواجه الأمة العربية ولإنهاء الأوضاع المأساوية داخل العديد من الدول العربية خاصة داخل ليبيا وسوريا واليمن والعراق بسبب الأطماع والتدخلات الخارجية خاصة من النظام التركى، مناشدا الشعب الليبيى الشقيق بالوقوف صفا واحدا خلف الجيش الوطنى الليبيى ومجلس النواب الليبيى للقضاء على المليشيات والدواعش والمرتزقة الاردوغانيين داخل ليبيا.