طلاب الغربية يتسلمون بوكليت المواد غير المُضافة للمجموع

استلم طلاب الثانوبة العامة بمحافظة الغربية، نماذج امتحانات المواد غير المُضافة للمجموع، وهي الاقتصاد والدين والإحصاء، مُقسمة لنماذج "ا ب ج ود"، على أن يتم تسليمهم مع نهاية الامتحانات، ومعهم بوكليت التربية الوطنية.ويؤدي نحو 34 ألفا و780 طالبا وطالبة من طلاب الثانوية العامة بمحافظة الغربية امتحان مادة اللغة العربية داخل 122 مقرًا على مستوى مراكز ومدن المحافظة وذلك وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، ويؤدي الطلاب الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية، والخميس 25 يونيو (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن تكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.