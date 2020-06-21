حقيقة إيداع طالبين غرفة العزل لمخالطتهما مصابين بكورونا فى كفر الشيخ

نفى مصدر بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، إيداع طالبين بالثانوية العامة غرفة العزل لتأدية امتحان اللغة العربية، بعد اكتشاف مخالطتهما لحالات إيجابية مصابة بفيروس كورونا المستجد.وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المتداول بعزل طالبين بلجنة مدرسة السلام بمدينة كفر الشيخ خوفا من أن يكونا حاملين الفيروس أمر عار عن الصحة، وحتى الآن لم تسجل أي حالات اشتباه بفيروس كورونا بين طلاب الثانوية العامة.وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، ويؤدي الطلاب الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية، والخميس 25 يونيو (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن تكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل، ويتسلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويتسلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.