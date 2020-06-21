الانتهاء من 93% من إنشاءات صوامع الغلال بالشرقية

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه جاري استكمال أعمال الإنشاءات في صوامع الغلال بناحية الكسارة بمركز ومدينة الحسينية، والمقامة على مساحة 12 فدانا بعدد 18 خلية وبسعة تخزينية 5 الآف طن لكل خلية بإجمالي 90 ألف طن، بتكلفة حوالي 250 مليون جنيه، تنفيذ شركة المقاولون العرب للإنشاءات البحرية، لافتا إلى أن الهدف من إنشاء تلك الصوامع هو خدمة مركز الحسينية، والعديد من المراكز والمدن المجاورة.وأكد المحافظ، تقديم سُبل التعاون والتسهيلات للجهات المنفذة للمشروع لاستكماله ودخوله الخدمة وفقًا للجدول الزمني المحدد لإنهاءه ليعود بالنفع والفائدة على المواطنين.من جانبه أوضح المهندس سامي معجل، رئيس مركز ومدينة الحسينية، أنه تم الانتهاء من جميع الأنفاق الرئيسية والفرعية بالكامل، والانتهاء من إنشاءات 18 خلية بالكامل والانتهاء من عمل البرج المعدني، لافتا إلى أنه جاري العمل في التشطيبات النهائية الخاصة بالمباني الإدارية، كما أنه جاري العمل في الطوب الوردي في السور الخاص بالصوامع، وفي تركيب البلاط بالموقع ككل.