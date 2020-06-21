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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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طلاب الإسكندرية: اللغة العربية بداية «مبشرة» لماراثون الامتحانات

الأحد 21/يونيو/2020 - 01:49 م
طلاب الإسكندرية
طلاب الإسكندرية
شيماء حمودة
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ترك امتحان اللغة العربية البشرى في نفوس طالبات مدرسة الفواطم لغات بنات بالإسكندرية، نظرا لمستوى الامتحان المتوسط والذي جاء في مستواهن، لى حد تعبيرهن.

وقالت نانسي صلاح، طالبة، إن الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط، وكان الوقت كافيا لحل الأسئلة، لكنه غير كاف للمراجعة.

وأضافت صفاء محمد، أن امتحان اللغة العربية في المجمل مبشر، ولكن فيما يخص سؤال النحو جاء تراكميا والبلاغة كانت أصعب الأسئلة.


وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، ويؤدي الطلاب الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية، والخميس 25 يونيو (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).

وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن تكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل، ويتسلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويتسلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

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