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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التضامن» تكرم 3 من مسلسلات رمضان

الأحد 21/يونيو/2020 - 01:47 م
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
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كرمت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مسلسلات "البرنس" وتسلم درع التكريم الكاتب والمخرج محمد سامي، كما كرمت "لما كنا صغيرين" وتسلم درع التكريم الكاتب أيمن سلامة، و"خيانة عهد" وتسلم الدرع الكاتب أحمد عادل.

وأكدت خلال انعقاد مؤتمر إعلان نتائج التعاطي والإدمان بدراما رمضان، أن الخطوط الدرامية لهذه الأعمال تشكلت بين عرض أسباب الوقوع في التعاطي وتداعيات المخدرات على الفرد وأسرته ومجتمعه، وعلامات الاكتشاف المبكر والأمل في علاج مريض الإدمان، وكذلك دور الأسرة في مساندته خلال مراحل العلاج ودمجه اجتماعيًا، كما أن الرائع في هذه الأعمال الثلاثة والتي تكرمها أنه رغم تناولها المُتكامل قضية مكافحة المخدرات، إلا أنه في مجملها لم تتضمن أي مشاهد تعليمية لتعاطي المواد المخدرة والتي قد تثير فضول أبنائنا المشاهدين وتدفعهم لتجربة التعاطي، وذلك في دلالة واضحة على التزام كُتاب هذه الأعمال بالميثاق الأخلاقي الذي وضعه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان مع صُناع الدراما المصرية.

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