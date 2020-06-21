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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

طلاب الثانوية العامة بالشرقية: الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط

الأحد 21/يونيو/2020 - 01:43 م
الثانوية العامة بالشرقية
الثانوية العامة بالشرقية
رضوي عبدالغني
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انتهى طلاب الثانوية العامة، منذ قليل، من تأدية امتحان اللغة العربية، بمدرسة الشهد محمد عادل، بمدينة منيا القمح، محافظة الشرقية، وتباينت آراء عدد من الطلاب حول امتحان مادة اللغة العربية.

قالت أسماء السيد، إحدى طالبات الثانوية العامة لـ"الدستور"، إن امتحان اللغة العربية كان سهلًا جدًا وفي مستوى الطالب المتوسط، لكن القلق والتوتر النفسي كان أقوى منه.

بينما قالت سلمى علي، إن امتحان اللغة عربية كان في المتوسط بين السهل والصعب، مؤكدة أنه جاء عكس المتوقع.

وأضافت سهيلة خالد، أنها واجهت بعض الصعوبات في الامتحان بسبب الضغط والخوف من انتشار فيروس كورونا قائلة: "قلق كورونا سيطر عليا".

وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، ويؤدي الطلاب الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية، والخميس 25 يونيو (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).

وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن تكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل، ويتسلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويتسلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.
الثانوية العامة بالشرقية
الثانوية العامة بالشرقية

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