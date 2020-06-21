الزملوط يوجه بوضع خطة عاجلة لتشغيل مركز التأهيل لاستقبال المستهدفين

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بوضع خطة عمل عاجلة واتخاذ خطوات جادة ومسؤولة لتشغيل مركز التأهيل لاستقبال الحالات المستهدفة لعلاجها وتأهيلها.جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة جمعية التأهيل الجديد الذي تم إعادة تشكيلة ليضم عدد من الشخصيات التي لها مشاركات فعالة في العمل الخيري والتطوعي، وذلك بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد، محمد العديسي مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي وعدد من أعضاء المجلس.وقدم الزملوط الشكر لأعضاء مجلس الإدارة السابق لجهودهم في إقامة هذا الصرح الطبي علي أرض المحافظة، لافتا بأن ظروف بعضهم الصحية حالت دون المشاركة في عدد من الاجتماعات.ووجه الزملوط بسرعة الانتهاء من فرش وتأثيث العمارة السكنية المجاورة التي تم رفع كفاءتها، وكذلك رفع كفاءة العمارة الأخرى وذلك لتخصيصهما مقر إقامة لأسر الحالات المترددة على المركز، بالإضافة إلي سرعة إعداد مقايسة تقديرية للحديقة الملاصقة لرفع كفاءتها واستغلالها في مشروع نافع للمترددين علي المركز، وكذلك الانتهاء من تخصيص المحلات للمستحقين من ذوي الاحتياجات الخاصة.