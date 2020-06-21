محافظ الوادي الجديد يوجه بتذليل العقبات أمام الشركات الاستثمارية المتعثرة

ناقش اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عددا من المشروعات الاستثمارية على أرض المحافظة، خلال ترأسه مجلس إدارة خدمة المستثمرين، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد، وأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الوحدات المحلية عبر الفيديو كونفرانس.ووجه الزملوط، بضرورة تذليل كافة العقبات أمام الشركات الاستثمارية المتعثرة ومنحها مهل لتوفيق أوضاعها، ومنح العقود النهائية للمشروعات الجادة في التنفيذ وذلك على المساحات المستغلة فقط، وتيسير الإجراءات لها بشرط الالتزام بالعقود المبرمة قانونيا والحفاظ التام على حق الدولة وعدم التعدي عليه، مشددا على سحب المساحات غير المستغلة وطرحها بالمزاد العلني لإقامة مشروعات استثمارية أخرى.ووافق مجلس الإدارة على منح مهلة مدتها 6 أشهر لتعديل نشاط أحد الشركات لإقامة مشروع خدمي بمركز الداخلة بشرط مطابقتها للشروط والمواصفات والحصول على التراخيص اللازمة، وذلك لدفع عجلة الاستثمار على أرض الوادي الجديد وفتح آفاق جديدة للمساهمة في القضاء على البطالة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.