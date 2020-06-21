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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

حفل غنائي داخل مستشفى «عزل منيا القمح» (فيديو)

الأحد 21/يونيو/2020 - 11:16 م
مستشفى عزل منيا القمح
مستشفى عزل منيا القمح
رضوي عبدالغني
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تقديرا لجهود الأطقم الطبية داخل مستشفي منيا القمح المركزي وتعافي عدد من حالات كورونا، نظم قصر الثقافة حفلا غنائيا بالمستشفى لرفع الروح المعنوية للأطباء والممرضين والحالات المصابة.

وقال الدكتور حاتم، استشاري جراحة مستشفي منيا القمح، وأحد أفراد الأطقم الطبية داخل مستشفى العزل، إن هذه الحفلة بعد ما وصلت حالات التعافي إلى أكثر من ٢٠٠، بعد دخول المستشفى ثلاثة آلاف مريض كورونا.

وأكد حاتم علي، فرحة المرضى والأطقم الطبية بهذه الحفلة، وأنهم حريصون على التباعد الاجتماعي مع أخذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، وأن الحضور قاصر على المرضى والعاملين فقط بكل قواعد السلامة.

وقال أشرف المايسترو لفرقة الموسيقي العربية، التابعة لقصر ثقافة مدينة منيا القمح، إنهم حرصوا على عمل حفل ترفيهي لتخفيف العبء علي المرضي والأطقم الطبية بحضور مطرب الفرقة الأستاذ عصام كمال، وتم توفير لهم جميع الإجراءات الاحترازية من إدارة المستشفى.
مستشفى عزل منيا القمح
مستشفى عزل منيا القمح
مستشفى عزل منيا القمح
مستشفى عزل منيا القمح
مستشفى عزل منيا القمح
مستشفى عزل منيا القمح
مستشفى عزل منيا القمح
مستشفى عزل منيا القمح

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