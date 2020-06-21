رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 يونيو 2020 الموافق 29 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إصدار أول دليل استرشادي للسياح باللغتين العربية والإنجليزية

الأحد 21/يونيو/2020 - 12:39 م
السياحه
السياحه
فاتن غلاب
طباعة
أصدرت هيئة التنشيط السياحي اليوم، أول دليل استرشادى باللغتين العربية والإنجليزية، للتعريف بالضوابط والاشتراطات الوقائية والاحترازية التي يتم تطبيقها بجميع المنشآت الفندقية والسياحية والمطارات وشركات الطيران المصرية والمواقع الأثرية والمتاحف ومختلف الأنشطة السياحية، لتجنب انتشار أو الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والتي تم إعداده بالتنسيق بين وزارة الطيران المدني ووزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة والسكان والاتحاد المصري للغرف السياحية.

جاء ذلك بعدما قررت الحكومة استئناف العمل بالمطارات واستقبال حركة السياحة الأجنبية في الأول من يوليو المقبل.

وأعلنت رسميا وزارتي السياحة والطيران أمس بدء العمل بتلك الاشتراطات، حيث وضعت الوزارة ضوابط لصالة الطعام، أهمها: تقليل التزاحم عند مدخل المطعم من خلال وضع آلية لإدارة قائمة الانتظار، إما عن طريق الحجز المسبق بالتطبيقات الإلكترونية أو التليفون أو أية وسيلة أخرى، وقياس درجة حرارة رواد المطعم قبل الدخول، وكذا التشجيع على التعامل باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني.

وحظرت الوزارة الـ "Open Buffet" مع السماح بالـ"Served Buffet" أي اختيار أصناف الطعام عن بُعد، مع الالتزام بالمسافات الآمنة بين الأشخاص، وترك مسافة لا تقل عن 2 متر بين كل مائدة وأخرى الطعام، و1 متر بين كل شخص وآخر على المائدة الواحدة، بحد أقصى 6 أشخاص على المائدة الواحدة، وتوفير معقمات ومناديل تعقيم على موائد الطعام، مع الاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام (قدر المستطاع).

وشددت على ضرورة الالتزام بتغيير مفارش موائد الطعام بين كل مستخدم وآخر، واستمرار حظر تقديم الشيشة، وإقامة الحفلات والمناسبات الخاصة أو أي نشاط ينتج عنه تجمعات بالمطعم، وكذا غلق أماكن ألعاب الأطفال، والالتزام بالمسافات الآمنة بين الأشخاص في خدمة الـ"Take Away" داخل المنشأة، وقصر تواجد العملاء داخل المنشأة على الطلب والدفع والحصول على إيصال ثم الانتظار خارج المطعم لاستلامه من خلال مندوب تسليم الطلبات.

وفيما يخص المطبخ، يتم الالتزام بتنظيف وتعقيم وتهوية المطبخ بشكل يومي، وتطهير الأسطح الملموسة بانتظام، وكذا الالتزام بالمسافات الآمنة بين العاملين داخل المطبخ، وبكافة معايير النظافة وارتداء العاملين للكمامات والقفازات، مع تغييرها بين الحين والآخر، وغسل اليدين بالماء والصابون بصورة مستمرة، واتباع المواصفات الدولية لسلامة وجودة الغذاء، مع توفير سلات مهملات تفتح بالقدم دون الحاجة إلى اللمس.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجيش الليبي: القاهرة قادرة على ردع تركيا

ضبط مروجي «شاومينج بيغشش ثانوية عامة»

طالبة تؤدي امتحان الثانوية العامة على «ترولي» في بورسعيد (صور)

رئيس امتحانات الثانوية: تعرفنا على الطالب مصور «امتحان العربي»

الصور

image description

نقل طالب إلى المستشفى بعد الاشتباه فى إصابته بكورونا

image description

طلاب الثانوية العامة يتوافدون على اللجان

image description

كسوف الشمس

image description

الرئيس السيسى يشهد اصطفاف قوات المنطقة الغربية العسكرية

image description

مستشفى ميداني بـ«عين شمس التخصصي»

الأكثر قراءة

ضبط مروجي «شاومينج بيغشش ثانوية عامة»

«التعليم» توضح تفاصيل الاشتباه في إصابة مراقبة بكورونا.. وبيان بعد قليل

حرارته 39.5.. نقل طالب أزهرى للمستشفى للاشتباه فى إصابته بكورونا

التعليم: نتتبع الصور المتداولة لامتحان اللغة العربية

إنفوجراف

image description

الخطوات القانونية فى حالة سرقة سيارتك (إنفوجراف)

image description

زيادة كبرى في مخصصات «الصحة» في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

image description

شبكة الحماية الاجتماعية في 6 سنوات (إنفوجراف)

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

أيام زمان

حكاية زواج مديحة يسري ومصطفى والي.. "رمتها الصدف لليونان فأعجب بها.. والمصيف رقاه إلى مرتبة الزوج"

مشاهد منسية (3).. أسرار خناقة أحمد زكي ونادية الجندي: «زوجها ضربه»

«نكل بي لغيرته من نجاحي».. لبنى عبدالعزيز علمت خبر طلاقها من مانشيتات الجرائد

مريم فخر الدين.. حجزت الضرائب على شقتها وزوجها يمتلك أحدث السيارات

نجم الساعة

مشاهد منسية (3).. أسرار خناقة أحمد زكي ونادية الجندي: «زوجها ضربه»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

كندا تبتكر روبوتات تساعد في إعادة المصابين

بيع جيتار كورت كوبين عضو فرقة نيرفانا مقابل 6 ملايين دولار

تردد قناة مصر التعليمية 2020 على "نايل سات"

خطوات تحميل تطبيق الصور FaceApp لتحويل الرجل إلى أنثى والعكس

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحرة.. بعد أن أكلت بثدييها!
د. رائد العزاوى
جيش مصر.. مواقف الشرف والعز من ليبيا
أحمد بهاء الدين شعبان
فى أصول العنصرية الأمريكية (2)
بسنت حسن
احنا بتوع الكورونا
المزيد

الثقافة

«إسلام القرآن وإسلام الحديث» محاضرة عبر تطبيق زووم اليوم

بلبولة بعد فوزه بجائزة الدولة في التفوق: «الشعر أعطاني لأنني أخلصت له»

مشروع كلمة للترجمة يصدر كتاب «الكون: استكشاف عالم الفلك»

إسلام البحيري: السيسي رجل عظيم بقدر مكانة مصر الكبيرة