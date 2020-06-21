إصدار أول دليل استرشادي للسياح باللغتين العربية والإنجليزية

أصدرت هيئة التنشيط السياحي اليوم، أول دليل استرشادى باللغتين العربية والإنجليزية، للتعريف بالضوابط والاشتراطات الوقائية والاحترازية التي يتم تطبيقها بجميع المنشآت الفندقية والسياحية والمطارات وشركات الطيران المصرية والمواقع الأثرية والمتاحف ومختلف الأنشطة السياحية، لتجنب انتشار أو الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والتي تم إعداده بالتنسيق بين وزارة الطيران المدني ووزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة والسكان والاتحاد المصري للغرف السياحية.جاء ذلك بعدما قررت الحكومة استئناف العمل بالمطارات واستقبال حركة السياحة الأجنبية في الأول من يوليو المقبل.وأعلنت رسميا وزارتي السياحة والطيران أمس بدء العمل بتلك الاشتراطات، حيث وضعت الوزارة ضوابط لصالة الطعام، أهمها: تقليل التزاحم عند مدخل المطعم من خلال وضع آلية لإدارة قائمة الانتظار، إما عن طريق الحجز المسبق بالتطبيقات الإلكترونية أو التليفون أو أية وسيلة أخرى، وقياس درجة حرارة رواد المطعم قبل الدخول، وكذا التشجيع على التعامل باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني.وحظرت الوزارة الـ "Open Buffet" مع السماح بالـ"Served Buffet" أي اختيار أصناف الطعام عن بُعد، مع الالتزام بالمسافات الآمنة بين الأشخاص، وترك مسافة لا تقل عن 2 متر بين كل مائدة وأخرى الطعام، و1 متر بين كل شخص وآخر على المائدة الواحدة، بحد أقصى 6 أشخاص على المائدة الواحدة، وتوفير معقمات ومناديل تعقيم على موائد الطعام، مع الاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام (قدر المستطاع).وشددت على ضرورة الالتزام بتغيير مفارش موائد الطعام بين كل مستخدم وآخر، واستمرار حظر تقديم الشيشة، وإقامة الحفلات والمناسبات الخاصة أو أي نشاط ينتج عنه تجمعات بالمطعم، وكذا غلق أماكن ألعاب الأطفال، والالتزام بالمسافات الآمنة بين الأشخاص في خدمة الـ"Take Away" داخل المنشأة، وقصر تواجد العملاء داخل المنشأة على الطلب والدفع والحصول على إيصال ثم الانتظار خارج المطعم لاستلامه من خلال مندوب تسليم الطلبات.وفيما يخص المطبخ، يتم الالتزام بتنظيف وتعقيم وتهوية المطبخ بشكل يومي، وتطهير الأسطح الملموسة بانتظام، وكذا الالتزام بالمسافات الآمنة بين العاملين داخل المطبخ، وبكافة معايير النظافة وارتداء العاملين للكمامات والقفازات، مع تغييرها بين الحين والآخر، وغسل اليدين بالماء والصابون بصورة مستمرة، واتباع المواصفات الدولية لسلامة وجودة الغذاء، مع توفير سلات مهملات تفتح بالقدم دون الحاجة إلى اللمس.