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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

علماء إسرائيليون: نبات القنب يساعد في علاج كوفيد-19

الأحد 21/يونيو/2020 - 12:38 م
مستشفى رامبام في
مستشفى رامبام في حيفا
سارة شريف
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يجري علماء إسرائيليون حالياً بحثاً حول احتمال أن يكون لنبات القنب تأثيراً إيجابياً في تخفيف أعراض الإصابات الخطيرة بفيروس الكورونا المسبب لمرض كوفيد -19.

وتشير النتائج الأولية للبحث الذي يجرى في مستشفى رامبام في حيفا ان استخدام القنب لمعالجة المصابين بالفيروس يمنع تدهور حالاتهم وتطور الالتهاب في الرئتين الأمر الذي يشكل العامل الرئيسي للوفيات من جراء المرض. وأفيد أن المرحلة الثانية من التجارب ستبدأ خلال الأشهر القليلة المقبلة.

ويقول الدكتور يغآل لوريا حيون الذي يترأس طاقم الباحثين أن البحث يركز حالياً على مدى تأثير مستحضر من القنب على الالتهاب الذي يتسبب فيه الفيروس، وذلك عن طريق تهدئة جهاز المناعة في جسم المريض علما أن رد الفعل القوي لجهاز المناعة يسبب في بعض الأحيان الفشل الرئوي مما يلزم الأطباء بوضع المريض على جهاز التنفس الاصطناعي ويسبب في بعض الحالات وفاة المريض.

ويستخدم الباحثون المئات من المواد التي يحتويها القنب والتي تشبه مواد يفرزها جسم الإنسان، وبدورها تقول الدكتورة شلوميت يهودائي -ريشيف التي تشارك في البحث أن هناك قاعدة بينات واسعة تراكمت في مستشفى رامبام حول مرضى الكورونا.

وقد أخذ الباحثون عينات دم من المرضى في المستشفى لغرض اختبار تأثير المواد الموجودة في مبات القنب حيث تم استخدامها في المرحلة الأولى من التجارب. ويعرب الدكتور لوريا حيون عن أمله في ان يستكمل البحث قبل اجتياح موجة ثانية من الوباء أنحاء العالم في موسم الشتاء القادم.

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