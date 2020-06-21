باستخدام فيروس VSV.. إسرائيل تُحرز تقدماً في تطوير لقاح ضد كورونا

أصدر معهد نيس- تسيونا البيولوجي الإسرائيلي أمس، وثيقة من 26 صفحة، توضّح بالتفصيل، نتائج تجارب لقاح فايروس كورونا، التي يقوم بتطويرها.وتأتي الوثيقة على ذكر مراحل التجربة بالتفصيل. ويعتمد اللقاح الإسرائيلي، على طريقة معروفة للتلقيح، ولكن الجديد فيها، هو استخدام فايروس VSV، الذي لا يُسبب مرضًا للبشر.وهُندست على هذا الفايروس بشكل وراثي، بروتينات تشكّل تاج كورونا، وعندما يتلقاها جسم الإنسان، فإنه يتلقاها كفيروس Covid-19، وينتج أجسامًا مضادة لها. وتظهر نتائج التجارب، التي أجريت على الهامستر، أن الهامستر المُلقح بهذا اللقاح، لم يمرض، ما يعتبر خطوة مهمة على طريق الوصول إلى التطعيم.وبحسب المصادر الإسرائيلية، فإنه إذا وافقت وزارة الصحة الإسرائيلية، لمعهد البيولوجيا، على البدء بإجراء تجارب لهذا التطعيم على البشر في الأسابيع المقبلة، فإن اللقاح قد يكون جاهزًا بحلول نهاية الشتاء القادم. وأعربت المصادر عن تفاؤلها من "الاتجاه" الذي تسير عليه الأمور.ويتطلع العالم كله إلى شركات الأدوية والمختبرات، التي تعمل منذ انتشار الوباء، على العثور على لقاح لفايروس كورونا. وهناك أكثر من 140 لقاح قيد التطوير حالياً، معظمها في مراحل مبكرة جداً.