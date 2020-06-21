رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 يونيو 2020 الموافق 29 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

عمال مصر: خطاب الرئيس السيسي يؤكد عودة الدولة المصرية لريادتها

الأحد 21/يونيو/2020 - 12:27 م
السيسي
السيسي
دعاء جابر
طباعة
أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونقاباته العامة الـ28، وجميع اتحاداته المحلية في كافة المحافظات عن مساندته للرسائل التي جاءت في خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس السبت خلال تفقده اصطفاف عناصر القوات المسلحة بالمنطقة الغربية العسكرية، على الحدود مع ليبيا.

وأكد الاتحاد في بيان له اليوم، عن تثمينه للنقاط الرئيسية التي وردت في خطاب الرئيس بشأن الأزمة الليبية وتأكيده على أن التدخل المصري في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية سواء في إطار ميثاق الأمم المتحدة والخاص بحق الدفاع عن النفس، أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي أي مجلس النواب، وكذلك السعي نحو حماية وتأمين الحدود الغربية للدولة بعمقها الاستراتيجي من تهديد الميليشيات الإرهابية والمرتزقة، وسرعة استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية باعتباره جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والأمن القومي العربي، والعمل على حقن دماء الأشقاء من أبناء الشعب الليبي شرقا وغربا، بتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار ومنع أي من الأطراف من تجاوز الأوضاع الحالية.

وشدد الاتحاد، على دعم الملايين من عمال مصر في جميع مواقع العمل والإنتاج بالمحافظات للثوابت التي جاءت في الموقف المصري الذي أعلنه الرئيس السيسي تجاه الأزمة الليبية، ومنها أنه لا لحكومة المليشيات الإرهابية، ولا للتدخل الخارجي في شئون ليبيا، وتقديم الدعم الكامل للشرعية ممثلة في الجيش الوطني ومجلس النواب، ووحدة الشعب والأرض، وبناء المؤسسات الليبية، وتوجيه رسالة تحذيرية من على أرض الواقع للميليشيات الإرهابية ومن يدعمها بأن الجيش المصري قوي وقادر على الحفاظ على الأمن القومي المصري والعربي، وأنه جاهز للتدخل بمقتضى الشرعية الدولية دفاعا عن أمننا القومي.

ووجه عمال مصر رسالة إلى القيادة السياسية والقوات المسلحة مفادها المساندة الكاملة والتفويض في اتخاذ ما يرونه مناسبا للحفاظ على أمن مصر القومي في الداخل والخارج، وعلى كافة الحدود، موضحين أن خطاب الرئيس أمس أكد على عودة الدولة المصرية إلى ريادتها وقوتها ووحدتها في صف واحد لمواجهة كل من يهدد الأمن القومي في الداخل والخارج، مطالبين كافة المنظمات العمالية حول العالم بالوقوف ومساندة مصر في معاركها ضد الإرهاب الذي يعرقل التنمية، وينشر الفوضى.

موضوعات متعلقة

الجيش الليبي: القاهرة قادرة على ردع تركيا

رئيس امتحانات الثانوية: تعرفنا على الطالب مصور «امتحان العربي»

طالبة تؤدي امتحان الثانوية العامة على «ترولي» في بورسعيد (صور)

أول تعليق من الإعلامى خالد أبوبكر بعد إعلان الأزهر مقاطعة برنامجه

الصور

image description

نقل طالب إلى المستشفى بعد الاشتباه فى إصابته بكورونا

image description

طلاب الثانوية العامة يتوافدون على اللجان

image description

كسوف الشمس

image description

الرئيس السيسى يشهد اصطفاف قوات المنطقة الغربية العسكرية

image description

مستشفى ميداني بـ«عين شمس التخصصي»

الأكثر قراءة

ضبط مروجي «شاومينج بيغشش ثانوية عامة»

«التعليم» توضح تفاصيل الاشتباه في إصابة مراقبة بكورونا.. وبيان بعد قليل

حرارته 39.5.. نقل طالب أزهرى للمستشفى للاشتباه فى إصابته بكورونا

التعليم: نتتبع الصور المتداولة لامتحان اللغة العربية

إنفوجراف

image description

الخطوات القانونية فى حالة سرقة سيارتك (إنفوجراف)

image description

زيادة كبرى في مخصصات «الصحة» في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

image description

شبكة الحماية الاجتماعية في 6 سنوات (إنفوجراف)

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

أيام زمان

حكاية زواج مديحة يسري ومصطفى والي.. "رمتها الصدف لليونان فأعجب بها.. والمصيف رقاه إلى مرتبة الزوج"

مشاهد منسية (3).. أسرار خناقة أحمد زكي ونادية الجندي: «زوجها ضربه»

«نكل بي لغيرته من نجاحي».. لبنى عبدالعزيز علمت خبر طلاقها من مانشيتات الجرائد

مريم فخر الدين.. حجزت الضرائب على شقتها وزوجها يمتلك أحدث السيارات

نجم الساعة

مشاهد منسية (3).. أسرار خناقة أحمد زكي ونادية الجندي: «زوجها ضربه»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

كندا تبتكر روبوتات تساعد في إعادة المصابين

بيع جيتار كورت كوبين عضو فرقة نيرفانا مقابل 6 ملايين دولار

تردد قناة مصر التعليمية 2020 على "نايل سات"

خطوات تحميل تطبيق الصور FaceApp لتحويل الرجل إلى أنثى والعكس

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحرة.. بعد أن أكلت بثدييها!
د. رائد العزاوى
جيش مصر.. مواقف الشرف والعز من ليبيا
أحمد بهاء الدين شعبان
فى أصول العنصرية الأمريكية (2)
بسنت حسن
احنا بتوع الكورونا
المزيد

الثقافة

«إسلام القرآن وإسلام الحديث» محاضرة عبر تطبيق زووم اليوم

بلبولة بعد فوزه بجائزة الدولة في التفوق: «الشعر أعطاني لأنني أخلصت له»

مشروع كلمة للترجمة يصدر كتاب «الكون: استكشاف عالم الفلك»

إسلام البحيري: السيسي رجل عظيم بقدر مكانة مصر الكبيرة