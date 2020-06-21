عمال مصر: خطاب الرئيس السيسي يؤكد عودة الدولة المصرية لريادتها

أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونقاباته العامة الـ28، وجميع اتحاداته المحلية في كافة المحافظات عن مساندته للرسائل التي جاءت في خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس السبت خلال تفقده اصطفاف عناصر القوات المسلحة بالمنطقة الغربية العسكرية، على الحدود مع ليبيا.وأكد الاتحاد في بيان له اليوم، عن تثمينه للنقاط الرئيسية التي وردت في خطاب الرئيس بشأن الأزمة الليبية وتأكيده على أن التدخل المصري في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية سواء في إطار ميثاق الأمم المتحدة والخاص بحق الدفاع عن النفس، أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي أي مجلس النواب، وكذلك السعي نحو حماية وتأمين الحدود الغربية للدولة بعمقها الاستراتيجي من تهديد الميليشيات الإرهابية والمرتزقة، وسرعة استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية باعتباره جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والأمن القومي العربي، والعمل على حقن دماء الأشقاء من أبناء الشعب الليبي شرقا وغربا، بتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار ومنع أي من الأطراف من تجاوز الأوضاع الحالية.وشدد الاتحاد، على دعم الملايين من عمال مصر في جميع مواقع العمل والإنتاج بالمحافظات للثوابت التي جاءت في الموقف المصري الذي أعلنه الرئيس السيسي تجاه الأزمة الليبية، ومنها أنه لا لحكومة المليشيات الإرهابية، ولا للتدخل الخارجي في شئون ليبيا، وتقديم الدعم الكامل للشرعية ممثلة في الجيش الوطني ومجلس النواب، ووحدة الشعب والأرض، وبناء المؤسسات الليبية، وتوجيه رسالة تحذيرية من على أرض الواقع للميليشيات الإرهابية ومن يدعمها بأن الجيش المصري قوي وقادر على الحفاظ على الأمن القومي المصري والعربي، وأنه جاهز للتدخل بمقتضى الشرعية الدولية دفاعا عن أمننا القومي.ووجه عمال مصر رسالة إلى القيادة السياسية والقوات المسلحة مفادها المساندة الكاملة والتفويض في اتخاذ ما يرونه مناسبا للحفاظ على أمن مصر القومي في الداخل والخارج، وعلى كافة الحدود، موضحين أن خطاب الرئيس أمس أكد على عودة الدولة المصرية إلى ريادتها وقوتها ووحدتها في صف واحد لمواجهة كل من يهدد الأمن القومي في الداخل والخارج، مطالبين كافة المنظمات العمالية حول العالم بالوقوف ومساندة مصر في معاركها ضد الإرهاب الذي يعرقل التنمية، وينشر الفوضى.